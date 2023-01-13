Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları aynı kaldı

Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirtti. Özcan, "2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" dedi.

Özcan, mazotta ÖTV indirimi beklentileri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA