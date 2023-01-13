Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları aynı kaldı
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirterek, 2023 yılında da bilet fiyatlarının aynı kalacağını söyledi.
Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirtti. Özcan, "2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" dedi.
Özcan, mazotta ÖTV indirimi beklentileri olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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