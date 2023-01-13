Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları aynı kaldı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirterek, 2023 yılında da bilet fiyatlarının aynı kalacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Şehirlerarası otobüs bilet fiyatları aynı kaldı

Şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaz aylarından bu yana otobüs bilet fiyatlarında bir artış yapmadıklarını belirtti. Özcan, "2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak" dedi.

Özcan, mazotta ÖTV indirimi beklentileri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
zam
Son Güncelleme:
Tutuklusu olmayan 'Bataklık' davasında yeni gelişme Güncel 13 Ocak 2023 15:15
Sokak röportajına katılan kadından tuhaf iddia: Muhalefet döneminde iki ay askerlik yaptım Güncel 13 Ocak 2023 14:00
Hükümete yakın sendikanın başkanı isyan etti: Hukuksuzluklara dur demenin vakti Güncel 13 Ocak 2023 13:43
Boğaziçi Üniversitesi’nde şüpheli paket paniği Güncel 13 Ocak 2023 13:42
ÇOK OKUNANLAR
Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi! Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi!
Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü
AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç Canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç
Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti Çifte cinayette kan donduran detaylar: Hakime sorduğu soru pes dedirtti