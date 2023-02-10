Yardım amacıyla deprem bölgesine giden kurye işten çıkarıldı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Türkiye, yardım için seferber olurken Paket Taxi kuryesi Sefa Güçlü, yardım amacıyla deprem bölgesine gittiği için işten çıkarıldı.

Kurye Haber’de yer alanlara göre, Kurye Sefa Güçlü süreçi şu şekilde aktardı:

“Ben Antalya’da Paket Taxi kuryesiyim. Şeflerime bilgi vererek afet bölgesinde kalan akrabalarımı almaya gittim. Akrabalarımı buradan gönderdik ve biz kurtarma ekibine katıldık burada yardım ediyoruz şu an ve paket taxi’deki şefim bana ceza yediğimi ve işten çıkışım verildiğini söyledi.”