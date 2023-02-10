Adıyamanlı depremzede Akşener'e anlattı: 'Bir tane bile yardım gelmedi'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman Besni’deki depremzedeleri barındıkları okulda ziyaret etti. Akşener, bir vatandaşa; “Biz neyi öğrendik öğretmen okullarında? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bugün o…” dedi.

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Adıyamanlı depremzede Akşener'e anlattı: 'Bir tane bile yardım gelmedi'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremden etkilenen vatandaşları, barındıkları Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde ziyaret etti. Akşener, depremzedeleri tek tek dinleri, geçmiş olsun diledi.

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"BİR TANE BİLE YARDIM GELMEDİ, BİR TANE BİLE"

Akşener, burada bir vatandaşa; “Biz neyi öğrendik öğretmen okullarında? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bugün o…” dedi.

Bir başka depremzede ise, “Bir tane bile yardım gelmedi, bir tane bile" diye konuştu.

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