Hatay'da yardım kamyonunun önü belirsiz bir grup tarafından kesildi

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye'nin dört bir yanındaki yurttaşlar Kahramanmaraş'taki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgeden depremzedelere giden yardım tırlarının önünün kesildiği haberleri geliyor.

Son olarak sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hatay'a giden kamyonlardan birinin önünün bir grup tarafından kesildiği görülüyor.

Görüntülerde yolu kesen kişilerin kamyon şoförüyle kurduğu ilk temasta, "Ne varsa vereceksin" dediği ve kendisinden önce gelen kamyonu da 'indirdiklerini' söylediği görülüyor.

Kamyon şoförünün sadece çocuk kıyafeti taşıdığını söylemesi üzerine yolu kesen grup kamyonda bebek bezi olup olmadığını sorduktan sonra yolu açıyor.

Hatay'da hırsızlık ve yağma iddiaları son 24 saatte ciddi şekilde artmış durumda. Son olarak dün gece Halk TV yayınına bağlanan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kentin tüm mahallelerini dolaştığını ve bazı bölgelerde hasarlı binalara giren insanlar gördüklerini söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem