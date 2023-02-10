Bekir Bozdağ hırsız müteahhitler yurt dışına kaçsın diye mi bekliyor?

GERÇEK GÜNDEM - Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında attığı tweetlerin ardından bakanın danışmanı tarafından arandığını açıkladı.

Işık, ilk olarak yaptığı paylaşımda Bozdağ'ı etiketleyerek, "Sayın Bakan, size ulaşmaya çalıştım ama asla yanıt alamadım. O halde buradan sorayım: Hırsız müteahhitler, mühendisler, yapı denetim şirketi yetkilileri yurt dışına kaçsın diye mi bekliyoruz? Şu ana kadar hakkında işlem yapılan kaç kişi var?" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, bu paylaşımından bir süre sonra yeni bir paylaşım yaparak Bozdağ'ın danışmanı tarafından arandığını söyledi.

Işık, ikinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanı'nın danışmanı Bilal isimli biri aradı WP'dan, "Kardeşim sen nasıl tivit atıyorsun..." deyince, "Yavaş uslübunuzu düzeltin benimle böyle konuşamazsınız" dedim. "Hiç üslubumu da düzeltmiyorum" deyip diklenince kapadım. Devletin geldiği hale bak!"

Kaynak: Gerçek Gündem