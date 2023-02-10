Erdoğan: Bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehitliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Adıyaman'a yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, afette ölenlerin şehit olarak kabul edileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Önce 7,7 ardından 7,6'lık depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu.

10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık.

Şimdi Adıyaman'dayız, buradan da biraz sonra Malatya'ya hareket edeceğiz. Adıyaman'a ve Adıyamanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.

Maalesef son tespitlere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine tahliye edilmiştir.

Adıyaman'da ise yıkılan 1944 binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat ederken, 12 bin 432 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarılmıştı.

Biliyoruz ki bizim inancımıza göre bu tür afetlerde vefat edenlerin makamı şehadettir, şehitliktir. İnşallah bu binaların hepsini 1 yıl içerisinde yetiştirmekte kararımız var. İlgili birimlerimize gerekli talimatları verdim.

Deprem anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ile yayıldığı için işimiz çok zordur. Buna birde bölgedeki kamu görevlilerinin yıkım altında kalması eklenmiştir. Bölgede sert bir kış yaşanıyor olması da bir diğer engel olarak önümüze çıkmıştır.

Ülkemizin tüm diğer şehirlerindeki kamu imkanlarını deprem bölgesi için faaliyete geçirdik. Afet bölgesi ve OHAL kararı aldık. Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. Bazıları da suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile birlikte devlet bu konuda bu suistimalleri yapanlar için gerekeni yapacaktır.

Tabi bazı eksiklikler yaşanmıştır. Ama devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanına koşmuştur."

Kaynak: Gerçek Gündem