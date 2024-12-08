Türkiye Barolar Birliği'nin Yeni Başkanı Belli Oldu
Türkiye Barolar Birliği 38'inci Olağan Kurulu Ankara'da yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; mevcut başkan Erinç Sağkan, TBB başkanlığına yeniden seçildi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38'inci Olağan Genel Kurulu, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarıştı.
Seçimde resmi olmayan sonuçlara göre; mevcut başkan Erinç Sağkan, TBB başkanlığına yeniden seçildi.
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