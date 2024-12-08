Türkiye Barolar Birliği'nin Yeni Başkanı Belli Oldu

Türkiye Barolar Birliği 38'inci Olağan Kurulu Ankara'da yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; mevcut başkan Erinç Sağkan, TBB başkanlığına yeniden seçildi.

Son Güncelleme:
Türkiye Barolar Birliği'nin Yeni Başkanı Belli Oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38'inci Olağan Genel Kurulu, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarıştı.

Seçimde resmi olmayan sonuçlara göre; mevcut başkan Erinç Sağkan, TBB başkanlığına yeniden seçildi.

Türkiye Barolar Birliği Yeni Başkanını SeçiyorTürkiye Barolar Birliği Yeni Başkanını SeçiyorGüncel

Etiketler
Türkiye Barolar Birliği Ankara
Son Güncelleme:
Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız
Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi
Boşanma Aşamasındaki Eşten Korkunç Pusu! Serbest Bırakıldı, 'Yarım Bıraktığım İşi Tamamlayacağım' Dedi Serbest Bırakıldı, 'Yarım Bıraktığım İşi Tamamlayacağım' Dedi
Bakan Yardımcısından İlginç 'Suriye' Paylaşımı: Kurtlar Vadisi Detayı Dikkat Çekti Bakan Yardımcısından İlginç 'Suriye' Paylaşımı