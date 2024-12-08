Türkiye Barolar Birliği Yeni Başkanını Seçiyor

Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Saat 17.00'ye kadar devam edecek kurulda 355 delegenin en yüksek oyunu alan aday başkan olacak.

Türkiye Barolar Birliği Yeni Başkanını Seçiyor

Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışıyor.

Türkiye Barolar Birliği Yeni Başkanını Seçiyor - Resim : 1
TBB Başkanı Erinç Sağkan

Sabah başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Genel kurulda 355 delegenin en yüksek oyunu alan aday başkan seçilecek.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, kazanan başkan ve yönetim kurulu üyeleri de ilan edilecek.

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Kaynak: AA

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