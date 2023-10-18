Türk Yahudi Toplumu'ndan İsrail'e kınama

İsrail-Filistin arasında yaşanan savaşta 12. güne girdik.

Tansiyon ve can kaybı her geçen gün artarken İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı.

İsrail'e başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinden tepki yağıyor.

Yaşananlar hakkında bir açıklama da Türk Yahudi Toplumu'ndan geldi.

Türk Yahudi Toplumu, X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! “Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."