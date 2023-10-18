Antalya'da bir saat arayla iki hortum!

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah hortum çıkmasının ardından 1 saat sonra başka hortumlar meydana geldi.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah hortum çıkmasının ardından 1 saat sonra başka hortumlar meydana geldi. Karaya ulaşmayan hortum, deniz üzerinde kayboldu.

Alanya’da Türkler Mahallesi sahilinde sabah hortum çıkmasının ardından bir saat sonra Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi sahilinde de hortumlar meydana geldi. Görüntüler, vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye yansıdı. Hortum herhangi bir zarar oluşturmazken, hortum görüntüleri cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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