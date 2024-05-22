Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden... 16 saatte odun ateşinde pişiyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Yazıköy Köyü'nde geleneksel bir lezzet olan ve 16 saat boyunca odun ateşinde pişirilen 'Yazıköy Keşkeği' fırından çıkarıldı. Bu özel etkinlik, Karabük'te düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

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Valiliğin organizasyonu ile düzenlenen programa, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyü ev sahipliği yaptı. Köy sakinlerinden Hafize Aşıkosmanoğlu ve protokol üyeleri, bu özel keşkeği birlikte fırından çıkardılar. Yaklaşık 16 saat boyunca odun ateşinde pişirilen keşkek, Türk mutfağının en önemli geleneksel lezzetlerinden biri ve önemli bir yere sahip.

"FIRININ SICAKLIĞINDA PİŞİYOR"

Yazıköy keşkeğinin bayramlarda pişirilen özel bir yemek olduğunu söyleyen Hafize Aşıkosmanoğlu "Fırının sıcaklığında pişiyor, ateş diye bir şey kalmıyor. Lezzetli oluyor, kendimiz çok beğeniyoruz, İnşallah siz de beğenirsiniz" dedi.

Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden... 16 saatte odun ateşinde pişiyor - Resim : 1

KÖYÜN VE KARABÜK'ÜN ZENGİN KÜLTÜR MİRASINI YANSITIYOR

Etkinliğe Vali Yardımcısı Erol Özkan, Valilik Hukuk Müşaviri Meral Batı Demirbaş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin gibi önemli isimler de katılarak bu özel anı paylaştılar. Yazıköy keşkeği, köyün ve Karabük'ün zengin kültür mirasını yansıtan özel bir lezzet ve bu etkinlik sayesinde daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Karabük Osmanlı yemekleri Safranbolu
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