Kadıköy'de cinayet şüphelisinin vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Geçen hafta eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranırken dün akşam İstanbul Kadıköy'de polisle arasında yaşanan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden şüpheli Gökhan Yıldız'ın vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Geçen hafta eski nişanlısı Bahar Kaban'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranırken dün akşam İstanbul Kadıköy'de polisle arasında yaşanan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden şüpheli Gökhan Yıldız'ın vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre olay dün akşam 22.30 sıralarında Hasanpaşa semtindeki metrobüs durağı çıkışında meydana geldi. Olayda bir polis de yaralandı. Olayın gelişimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şöyle yer aldı:

"...YAKALANDIĞI SIRADA BELINDEN SILAHI ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞ..."

"Gökhan Yıldız (36) isimli şahıs şüphe üzerine durdurulmuş, şüpheli şahsın ağabeyi Y.Y.'ye (39) ait olan kimliği ibraz etmiş, farklı kimlik olduğununun anlaşıldığı sırada kaçmaya başlamış, şahıs kaçmasına fırsat verilmeden yakalandığı sırada belinden silah çıkarmaya çalışmış, görevlilerin silahı almak istemesi üzerine yaşanan boğuşma sırasında polis memuru E.B.(39) ve şüpheli yaralanmış, Gökhan Yıldız hayatını kaybederken polis memurunun durumunun ağır olmadığı anlaşılmıştır.

Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen maktül Bahar Kaban (29) isimli şahsın öldürülmesi olayının firari şüphelisi olduğu ve aranıyor olduğu tespit edilmiştir"

Olayla ilgili soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütüldüğü belirtildi.

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