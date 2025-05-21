Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Aziz Sancar’a Uluslararası Ödül

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk dünyasına bilim alanında sağladığı katkılardan ötürü "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kendisine takdim edildi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Prof. Dr. Sancar’ı bu anlamlı ödül dolayısıyla kutladı. Prof. Dr. Sancar ise ödülün ardından yaptığı konuşmada teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA