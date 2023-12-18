Prof. Dr. Aziz Sancar: Din ve bilimi kesinlikle ayrı tutmamız lazım

Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) bursiyerleri, 16 Aralık Cumartesi günü vakfın Ataşehir tesislerinde düzenlenen etkinlikte Mardin topraklarında doğup büyüyen, yaptığı çalışmalarla Nobel ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya geldi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün İzinde” temasıyla gerçekleşen etkinliğe Amerika’dan çevrimiçi katılan Prof. Sancar, din ve bilim, kadın-erkek fırsat eşitliği, bilim ve teknoloji konularındaki yorumları dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ VE LİDER OLMASI İÇNİ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETMESİ ŞART"

Eğitime destek, hemşeriler arası dayanışma ve Mardin’e sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda katkı sağlamak amacıyla 1990 yılında faaliyete başlayan Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanında üniversite eğitimlerine destek verdiği yaklaşık 600 Mardinli genci, Nobel ödüllü Türk bilim insanı, akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir araya getirdi.

MAREV'in Ataşehir tesislerinde düzenlenen etkinlikte bazı öğrencier doğrudan bazıları ise çevrimiçi bağlanarak katıldı. İstanbul Kültür Sanat Derneği Çağdaş Senfoni Orkestrası konseriyle başlayan etkinlik, MAREV Genel Başkanı Av. M. Haluk Eldem’in açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Aziz Sancar ile yapılan çevirim içi bağlantı ile devam etti. Sancar ayrıca, MAREV bursiyerlerinin sorularını da yanıtladı. “Din ve bilimi kesinlikle ayrı tutmamız lazım.

Yaptığı konuşmada Atatürk’ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’’ sözünü konuklara hatırlatan Prof. Dr. Aziz Sancar, “Mardin yıllar boyu farklı din ve mezheplere ev sahipliği yaptı. Ancak din, doğanın kanunlarını, teknolojik araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri kapsamıyor. Bu nedenle din ve bilimi kesinlikle ayrı tutmamız lazım. Aksi takdirde din saygınlığını kaybeder, bilim körleşir” dedi.

“KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Aziz Sancar konuşmasında kadın-erkek fırsat eşitliğine de değindi. “Bundan 50 yıl önce Mardin’den ayrılırken kızlarımız/kadınlarımız özgür ve bağımsızdı, şimdi takip edebildiğim kadarıyla bu durum Mardin’de katlanarak artıyor. Bu anlamda, Türkiye’de öncüydük ve bu öncülüğümüzü devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

Bursiyerler, Sancar’ın eğitim hayatındaki motivasyon kaynağını, karşılaştığı zorlukları nasıl yendiğini ve Türk öğrencilere Amerika’da sağladığı destekleri sordu. Mardinli gençler kariyer yolculuklarına başlamadan önce sordukları sorularla Prof. Dr. Aziz Sancar’dan altın değerinde öğütler aldılar; değerli akademisyenin deneyimlerini dinleme imkânı buldu.

Motivasyonunun çocukluğundan beri etrafında olup biteni anlamak isteği olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aziz Sancar “Doğal bilimlere bir ilgim vardı. Tabiatın nasıl inşa edildiğini öğrenmek isterdim. Ayrıca rekabeti de seviyordum. Futbol takımında olan arkadaşlarım bilir, kaleciyken bile hayatımı tehlikeye atardım. İstanbul’da üniversiteye gittikten sonra buna bir şey daha eklendi. Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanlara Mardinlilerin büyük işler başaracağını kanıtlamak” dedi.

Zorluklarla karşılaştığında sorunun üzerine gittiğini ve asla pes etmediğini söyleyen Sancar, “Üzerinde çalıştığımız konu ve deneyler çalışmadığında ‘Ben seni çözeceğim, bunun başka çaresi yok’ diyorum. Bazen tuttuğunuz yolun ve kullandığınız yöntemin o soruyu yanıtlayamayacağını gördüğünüzde yöntemi değiştirmeniz gerekebilir. Ama gayenizden asla vazgeçmeyin” diye konuştu.

Kaynak: ANKA