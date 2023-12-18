Ünlü yayıncı Jahrein hakkında iddianame: Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri başını yaktı

Sosyal medya fenomeni ve ünlü Twitch yayıncısı Jahrein takma adlı Ahmet Sonuç, 14-28 Mayıs seçimleri sonrası yaptığı bir tweette, "Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. ‘Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mi gelecek? İntihar edeceğim hakkını helal et’ diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye aksiyete hastası ettiniz gençleri. Şerefsizler” ve "Aptallardan kastım CHP yönetimi ve millet ittifakı adayıydı. Yanlış anlaşılmaya açık bir tweet olmuş” ifadelerini kullanmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, Jahrein'in bu sözleri hakkında şikayette bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı avukatı Celal Çelik, Jahrein hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan iddianame düzenlediğini belirtti.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret Suçundan İddianame düzenledi! Ceza almasını sağlayacağız..."

7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik.



Sözümüzü tuttuk!



Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 18, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem