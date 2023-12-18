Metrobüste uyuşturucu hazırlayıp sosyal medyada yayınlayan 3 kadın gözaltına alındı

Megaşehirde metrobüste seyahat ettikleri sırada uyuşturucu saran 3 kadın, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan 2'si tutuksuz yargılanmak üzere çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
><

İstanbul’da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi. Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.

'ADLİ KONTROLE SERBEST KALDILAR'

Emniyette ifadesi alınan Ceren A.’ya “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.’ya da “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” ile “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek” suçlarından adli işlem yapıldı.

Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu Gözaltı İstanbul
Son Güncelleme:
Ocak zammı öncesinde emekliye yeni ek ödeme! Hesaplara yatacak Ocak zammı öncesinde emekliye yeni ek ödeme! Hesaplara yatacak
Üniformalı nikahları sebebiyle görevinden alınmıştı: Mahkemeden uzman çavuş için karar çıktı Mahkemeden karar: Üniformalı nikahları sebebiyle görevinden alınmıştı
Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız
İşlerine nasıl gelirse... Bakana göre Gezi'de hukuka uygun davranan firari savcı, AKP'ye kumpas kurmuş Bakana göre Gezi'de hukuka uygun davranan firari savcı, AKP'ye kumpas kurmuş
ÇOK OKUNANLAR
Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama açıklandı! 17 tehlikeli uygulama açıklandı
"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar geliyor!
MasterChef'te sürpriz isim veda etti! MasterChef'te sürpriz isim veda etti!
Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme!