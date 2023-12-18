İşlerine nasıl gelirse... Bakana göre Gezi'de hukuka uygun davranan firari savcı, AKP'ye kumpas kurmuş

Türkiye’de Gezi tutuklusu Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararının Yargıtay tarafından uygulanmaması üzerinden bir yargı krizi yaşanırken, Can Atalay ve diğer Gezi tutuklularının cezaevinde olmasına neden olan Gezi Davası’nı başlatan hakimin FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimin ardından yargı ve emniyet başta olmak üzere FETÖ’cü olduğu iddia edilen kişilere operasyon başlatıldı.

Sabah gazetesinden İlker Turak’a konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17-25 Aralık’ta devlet otoritesinin ve anayasal kurumların ele geçirilmesi hedeflenerek, ‘sahte deliller ve hukuksuz dinlemeler’ ile meşru hükümetin düşürmek istendiğini savundu.

Tunç konuya ilişkin açıklamasında "17-25 Aralık; devlet içinde yuvalanmış FETÖ terör örgütü mensuplarınca yargı ve emniyet kurumları kullanılarak hukuksuz dinlemeler ve sahte delillerle milli iradenin hedef alındığı, hükümete yönelik bir darbe girişimidir" dedi.

Bakan Tunç sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Vesayet odaklarınca demokrasi dışı müdahalelerin ülkemizin kazanımlarını nasıl heba ettiğini, demokrasimizin kurumsallaşmasına, güçlenmesine nasıl engel olduğunu çok iyi biliyoruz. Yakın tarihimizde yaşanan acı tecrübeleri asla aklımızdan çıkarmadan 21 yıldır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız adımlarla temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da demokrasimizin standartlarını yükseltmeye, hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için çok çalışmaya, aziz milletimizden aldığımız güçle ülkemizi huzurlu bir geleceğe taşımaya kararlıyız"

GEZİ DAVASI’NDA DA HUKUKSUZ DİNLEMELER VAR AMA…

Haberde FETÖ’cü yargı mensuplarının fotoğrafları da kullanılırken, Gezi davasını başlatan Mummmer Akkaş’ın da fotoğrafına yer verildi.

Akkaş, 2013 yılında, 100’e yakın kişinin isminin geçtiği bir soruşturma başlatmış ve aynı Bakan Tunç’un sözünü ettiği gibi, hukuksuz şekilde telefon dinleme taleplerinde bulunmuştu.

Akkaş, 17/25 Aralık sürecinde görevden alınmış, hakkında soruşturma başlatılınca yurt dışına kaçmıştı. Akkaş şu anda firari ve aranıyor. Akkaş’ın bu ilk soruşturması 2017’de yeniden işleme sokuldu. İddianamede de 2013 yılında Akkaş’ın talebiyle yapılan dinlemeler de yer almıştı.