Ağrı’da 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

Ağrı’da 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini gösteren kar yağışı sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

Etkili olan kar yağışının ardından 86 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı personel ve araçlar yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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