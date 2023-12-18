Ece Ronay ve 5 kişi adliyeye sevk edildi

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay, beraberindeki 5 kişiyle beraber adliyeye sevk edildi.

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Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Ece Ronay, eski eşinin işyerinin kurşunlattığı iddiasıyla suçlanıyordu.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ronay, eski eşi Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla yargılanacak.

Kaynak: İHA

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