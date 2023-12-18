Ece Ronay ve 5 kişi adliyeye sevk edildi
Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay, beraberindeki 5 kişiyle beraber adliyeye sevk edildi.
><
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
Ece Ronay, eski eşinin işyerinin kurşunlattığı iddiasıyla suçlanıyordu.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Ronay, eski eşi Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla yargılanacak.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: