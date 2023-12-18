CHP'li Deniz Demir'den konut krizi açıklaması: MB Başkanı'nın ev bulamadığı yerde, 150 bin liralık krediyle övünüyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir artan konut maliyeti ve buna bağlı konut satışlarındaki azalmayı şu sözlerle değerlendirdi:

BİTMEYEN KONUT KRİZİ

“Ülkede bitmeyen bir konut krizi var. İnşaat maliyeti yükseliyor, bankalar konut kredisi vermiyor memur, işçi, emekli bu ülkede artık ev sahibi olamıyor. İnşaat maliyeti endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,43, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı.

'BANKALAR KREDİ VERMİYOR, KONUT SATIŞLARI AZALDI'

Bu artışların satış fiyatlarına da yansıması ile konut satışları dibi gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında Ekim ayında yıllık olarak yüzde 8,7 düşüş yaşandı. Kredi kullanılarak alınan konut sayısı da geriliyor. Ekim ayında satılan her 100 konuttan sadece 6'sı krediyle satıldı. Özel bankalarda faizler çok yüksek devlet bankaları ise sadece eşe dosta (!) kredi verir oldu.”

CHP’li Demir sözlerini söyle sürdürdü:

'AİLE VE GENÇLİK FONU KREDİSİ BİR YILLIK KİRAYI KARŞILAMAYA YETMİYOR'

“Konut fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde artması ve konut kredisi faizlerinin üçe katlanması ev almayı imkansız hale getirdi. Ne yazık ki aynı zamanda kiralarda her geçen gün yükseliyor. Barınma krizi gün geçtikçe büyüyor. AKP iktidarının Mayıs 2023 seçimlerine kadar uyguladığı ve yaklaşık 1,5 yıl süren ekonomi politikası emlak piyasasını da alt üst etti. Ev fiyatları uçtu, kira bedelleri astronomik seviyelere ulaştı. Yanlış ekonomi politikalarının kurbanı yine halk… Vatandaş ne ev alabiliyor ne de maaşı kira ödemeye yetiyor. AKP hükümeti yeni evlenecek gençlere 150 bin lira kredi vereceklerini söyleyip övünüyor ama 150 bin lira artık orta halli bir evin yıllık kirasını karşılamak için bile yeterli değil. 161 bin lira maaş alan Merkez Bankası Başkanı’nın ev bulamadığı yerde, yeni evli çiftlere verilen 150 bin liralık geri ödemeli krediyi övünerek anlatıyorlar. Vatandaşla dalga geçiyorlar.”

Kaynak: Gerçek Gündem