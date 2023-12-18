2.5 milyar lira kazanmıştı: CHP aday adayı Cemil Ekşi hapis yatacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tuzla Belediye Başkan aday adayı Cemil Ekşi, Orhanlı Belediye Başkanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanıyordu. Ekşi, sahte faturalarla kırtasiye malzemeleri almış gibi göstererek belediyeyi 1 milyon 700 bin lira zarara uğratmakla suçlanıyordu. 2012 yılının mayıs ayında tutuklanan Ekşi, aynı yıl temmuz ayında tahliye edildi.

Ekşi, davanın sonunda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin kararını Yargıtay onadı, Ekşi cezasının infazı için yeniden cezaevine girdi. Ekşi'ye göre "Zamanlama manidar" çünkü karar aday adaylığını açıkladıktan sonra verildi.

HALKA SU DAĞITAN BAŞKANA BENZETİLDİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; tutuklama kararından sonra herkes onu, su dağıttığı için hapis cezası alan eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'e benzetti. Özgüven, Dikili Belediye Başkanı'yken 10 metreküpe kadar olan suyu 1 kuruş bedelle halkın hizmetine sunduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Ekşi'yle Özgüven arasındaki tek 'benzerlik' aldıkları cezanın miktarı olabilir.

2 YILDA 3 KEZ TALİH KUŞU KONDU

'Talih kuşu'nun da pek sevdiği bir isim olan Ekşi, henüz 20 yaşındayken Milli Piyango'yu tutturup, inşaat işçiliğinden iş insanlığına uzanan yoldaki ilk adımı attı. Hatta rivayet o ki, Ekşi, 1988 ve 1989 yıllarında toplam 3 kez büyük ikramiyenin talihlisi oldu.

Talih kuşundan sonra müteahhitliğe başlayan Ekşi, siyasete Anavatan Partisi'nde atıldı. 1999 yılında Tuzla'ya bağlı Orhanlı Beldesi'nde belediye başkanı seçilen Ekşi, ikinci seçim zaferini 2004'te yaşadı. Partisiyle yollarını 2006'da ayıran Ekşi, 2006'da Deniz Baykal'ın CHP'sine katıldı.

Baykal'ın o dönem 'Milli takım kuruyoruz' diyerek CHP'ye yaptığı siyasi transferler arasında yer alan Ekşi'nin 4 Aralık'ta cezaevine girmesine neden olan süreç, 2008 yılındaki kırtasiye alımlarıyla başladı.

Aslında var olmayan şirketler üzerinden yapılan kırtasiye alımları için belediye bütçesinden düzenlenen 75 çek ile 1 milyon 700 bin liralık ödeme yapıldı. Sayıştay'ın tespit ettiği bu işlemler nedeniyle 2010 yılında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Operasyon tarihi ise 2012'ydi. Bugün için çok büyük bir meblağ olarak görünmeyen 1 milyon 700 bin lira, o tarihte yaklaşık 1 milyon 400 bin dolar ediyordu.

AVUKATI TANIDIK: İMZALAR YANLIŞLIKLA VE DİKKATSİZLİKLE ATILMIŞ

Başlatılan soruşturma kapsamında Ekşi 2012 yılında tutuklandıktan sonra açılan davada, avukatlığını ise tanıdık bir isim yaptı. Açılan davada Ekşi'yi savunan Prof. Ersan Şen, 75 çekin yanlışlıkla ve dikkatsizlikle imzalandığını belirtiyordu. Prof. Şen'e göre Ekşi'ye sadece 'denetim görevini ihmal' suçlaması yöneltilebilirdi. Bu da Ekşi'nin en fazla 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması anlamına geliyordu. Ancak mahkeme, 75 çekin yanlışlıkla imzalanmayacağını, bunun hayatın doğal akışına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca sanıkların telefon görüşme kayıtlarının da aralarındaki irtibatı ve organizasyonu gösterdiği kanaatine vardı.

Maliye müfettişlerinin tespitine göre gerçekte var olmayan, naylon fatura satan şirketler üzerinden yapılan kırtasiye alımları, Ekşi'nin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına ve 8 yıl 4 ay hapis cezası almasına neden oldu.

OKUL ARAZİSİNİ KENDİ ÜZERİNE GEÇİRİP SATTI

Bugünlerde su dağıttığı için hapis cezası alan eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'e benzetilen Ekşi'nin tek hikayesi naylon fatura ile yapılan 1 milyon 400 bin dolarlık kırtasiye alımı değil. Ekşi, 2003 yılında okul yapılması için belediyeye bağışlanan araziyi 2005 yılında kendi üzerine geçirdi. Bu işlemden yalnızca 1 gün sonra arazinin satışı yapıldı.

YEŞİL ALANI BENZİN İSTASYONU YAPTI

Şimdilerde siyasi operasyon mağduru olduğunu söyleyen Ekşi, 2008 yılında eski iş ortağı Hasan Dağlı'ya, imar planında yeşil alan olarak görülen 4 arazi satın aldırdı. Dağlı'nın aldığı arazilerin imardaki niteliği bir anda değişti ve bu arazilere benzin istasyonu fonksiyonu verildi. Hatta Ekşi, 2009 yılında CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı iken bu konu gazeteciler tarafından kendisine sorulunca, "Diyorlar ki, 'Efendim Cemil Ekşi arkadaşlarına benzin istasyonu yapmış.' Yaparım arkadaş sana mı soracağım?" yanıtını verdi.

GAZETECİYE VE AİLESİNE SALDIRDI, HAPİS CEZASI ALDI

Ekşi'nin mazisinde gazeteciye saldırı da var. 2010 yılında Tuzla'da "Zehirli varillere hayır" kampanyası yapan Demokratik Sol Partililer, Ekşi ve beraberindeki 30 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar arasında, Ekşi'nin Orhanlı Belediye Başkanı olduğu dönemde CHP Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hasan Uzunyayla da vardı. Saldırıda dönemin DSP İlçe Başkanı Halil Özen, eşi gazeteci Hülya Özen ve olay sırasında 17 yaşında olan oğlu Yalçın Deniz Özen darp edildi.

Ekşi, bu saldırı nedeniyle darp , hakaret ve tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildi.

4 YIL HAPİS YATACAK

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Tuzla Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Ekşi, cezasının Yargıtay tarafından onanması nedeniyle siyasi kariyerine bir süre ara vermek zorunda. Ekşi, 8 yıl 4 aylık cezası nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yatacak.