Yunus Emre Göçer'in öldüğü kazanın Adli Tıp raporu çıktı

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hassan Shekh Mohamud, motokurye Yunus Emre Göçer'in motosikletine arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu.

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı kusur raporu çıktı. Raporda, Muhammed Hassan Shekh Mohamud’un asli kusurlu olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletine arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurye Yunus Emre Göçer, yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirmişti.

Yunus Emre'nin 1'i engelli 2 çocuğu vardı.

Shekh Mohamud, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşılmıştı.

Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer, eksik tutanak tutan polisler ve kocasının katili hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan serbest bırakılmasına karar veren nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem