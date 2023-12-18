Avlanmaya gitti, yanlışlıkla kendisini vurdu

Çorum'da avlandığı sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Avlanmaya gitti, yanlışlıkla kendisini vurdu

47 yaşındaki Orhan C., Büyükdivan Köyü yakınlarında arkadaşlarıyla avlandığı sırada yanlışlıkla silahını ateşledi.

Saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Orhan C, arkadaşları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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