Güvenç Dağüstün anneannesi için isyan etti: İktidarın yanlış sağlık politikası Gazze'den getirilen hastalara yapılan uygulamada da ortaya çıktı

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, Gazze Şeridi’nden birçok hasta tedavi için Türkiye’ye getirildi.

Sanatçı Güvenç Dağüstün ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Hastanesi’nde tedavi gören 98 yaşındaki anneannesinin yattığı ‘Enfeksiyon’ bölümündeki hastaların diğer servislere nakledildiğini duyurarak isyan etti.

Dağüstün, paylaşımında Gazze’den getirilen hastaların bu bölüme yerleştirileceğini yazdı.

Dağüstün paylaşımının sonunda, “Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama bu kadına bir şey olursa siz o zaman görün beni” diyerek Sağlık Bakanlığı’nın X hesabını da paylaşımına etiketledi.

Ankara’da Yıldırım Bayazit Üniversitesi Yenimahalle Devlet Hastanesi’ndeyiz. Anneannem (98) Cuma akşamından beri yoğun idrar yolları enfeksiyonu teşhisiyle “Enfeksiyon” bölümünde yatıyor. Buradaki tüm hastaları diğer servislere dağıtıyorlar. Gazze’den gelenler buraya… December 18, 2023

ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN HASTANELER KAPATILMIŞTI

İktidarın yap-işlet-devret projeleri arasında yer alan şehir hastaneleri için Türkiye’de birçok hastane ya kapatılmış ya da hizmeti sınırlandırılmıştı.

İktidarın Gazze’den getirdiği hastalar için, Türk hastaları farklı bölümlere nakletmesi akıllara şehir hastaneleri uğruna heba edilen devlet hastanelerini getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem