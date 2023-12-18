Güvenç Dağüstün anneannesi için isyan etti: İktidarın yanlış sağlık politikası Gazze'den getirilen hastalara yapılan uygulamada da ortaya çıktı

Sanatçı Güvenç Dağüstün, enfeksiyon bölümünde yatan anneannesinin, Gazze'den gelen hastalar için farklı bir bölüme sevk edilmesine tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Güvenç Dağüstün anneannesi için isyan etti: İktidarın yanlış sağlık politikası Gazze'den getirilen hastalara yapılan uygulamada da ortaya çıktı

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, Gazze Şeridi’nden birçok hasta tedavi için Türkiye’ye getirildi.

Sanatçı Güvenç Dağüstün ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Hastanesi’nde tedavi gören 98 yaşındaki anneannesinin yattığı ‘Enfeksiyon’ bölümündeki hastaların diğer servislere nakledildiğini duyurarak isyan etti.

Dağüstün, paylaşımında Gazze’den getirilen hastaların bu bölüme yerleştirileceğini yazdı.

Dağüstün paylaşımının sonunda, “Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama bu kadına bir şey olursa siz o zaman görün beni” diyerek Sağlık Bakanlığı’nın X hesabını da paylaşımına etiketledi.

ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN HASTANELER KAPATILMIŞTI

İktidarın yap-işlet-devret projeleri arasında yer alan şehir hastaneleri için Türkiye’de birçok hastane ya kapatılmış ya da hizmeti sınırlandırılmıştı.

İktidarın Gazze’den getirdiği hastalar için, Türk hastaları farklı bölümlere nakletmesi akıllara şehir hastaneleri uğruna heba edilen devlet hastanelerini getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gazze Hastane Türkiye
Son Güncelleme:
Dev süper market zinciri iflas başvurusu yaptı! Şubelerin tamamı kapatılıyor Dev süper market zinciri iflas başvurusu yaptı! Şubelerin tamamı kapatılıyor
8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı 8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı
Avlanmaya gitti, yanlışlıkla kendisini vurdu Avlanmaya gitti, yanlışlıkla kendisini vurdu
Ünlü yayıncı Jahrein hakkında iddianame: Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri başını yaktı Ünlü yayıncı Jahrein hakkında iddianame hazırlandı
ÇOK OKUNANLAR
Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama açıklandı! 17 tehlikeli uygulama açıklandı
"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar geliyor!
MasterChef'te sürpriz isim veda etti! MasterChef'te sürpriz isim veda etti!
Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme!