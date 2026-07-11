Türk Bayrağını Yere Atan Şüpheli Tutuklandı: 11 Suç Kaydı Varmış

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Olay, Yeşilce Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişinin iş yerinin dış cephesindeki Türk bayrağını sökerek yere attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Polis ekipleri, 51 yaşındaki Cafer B.'yi aynı gün içerisinde gözaltına aldı.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve 6284 sayılı kanuna muhalefet suçları başta olmak üzere toplam 11 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

SİNİR HASTALIĞI SAVUNMASI TUTMADI

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, sinir hastalığı nedeniyle zaman zaman kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmalarda bu beyanı doğrulayan herhangi bir sağlık raporuna ulaşılamadı. 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Cafer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA