Denizli'de İnşaatta Göçük, Kepçe Operatörü Öldü
Denizli'de Basketbol Gelişim Merkezi inşaatının temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü Kudret Erdoğan yaşamını yitirdi. Erdoğan'ın ölçüm yapmak amacıyla iş makinesinden indiği sırada toprak altında kaldığı öğrenildi.
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Olay, saat 16.00 sıralarında Bereketler Mahallesi'ndeki inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre temel kazı çalışmaları sırasında görev yapan 45 yaşındaki kepçe operatörü Kudret Erdoğan, ölçüm yapmak amacıyla iş makinesinden indi.
Bu sırada meydana gelen göçükte Erdoğan toprak altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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