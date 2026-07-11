Çankaya Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme: Başkan Hüseyin Can Güner Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde belediyeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında savcılık, aralarında Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında 'suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltı kararı vermişti. Güner yakalanmadan önce açıklama yapan başsavcılık, soruşturma kapsamında 29 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 kişinin de arandığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında belediye binalarında arama ve inceleme çalışmaları sürerken çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulduğu bildirildi.

'BİRKAÇ SAATTE GELECEĞİM' DEMİŞTİ

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güner, birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağını açıklamıştı. Güner'in başkente dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA