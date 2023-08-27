Türk bayrağı üzerine ismini yazdıran Fethiye Belediye Başkanı'na soruşturma

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Türk bayrağı üzerine adını yazdırması soruşturma konusu oldu.

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Türk bayrağı üzerine ismini yazdıran Fethiye Belediye Başkanı'na soruşturma

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üzerinde belediye başkanının adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adı ile Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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