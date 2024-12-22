Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: Karşılıklı 60 Sefer Yapılacak

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 dönemi seferleri 23 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Seferler Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek son tren seferiyle sona erecek.

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İlk seferi 29 Mayıs 2019'da yapılan Turistik Doğu Ekspresi'ni bugüne dek 71 bin yolcu tercih etti. 23 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verilmesi bekleniyor.

KARŞILIKLI 60 SEFER

Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer yapacak. Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: Karşılıklı 60 Sefer Yapılacak - Resim : 1

SEFER GÜNLERİ

Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferleri de çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek.

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: Karşılıklı 60 Sefer Yapılacak - Resim : 2

SEFER SAATLERİ

Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri gezme fırsatı verecek.

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Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: İlk Tarih Belli OlduTuristik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: İlk Tarih Belli OlduYaşam

Kaynak: İHA

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