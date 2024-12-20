Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: İlk Tarih Belli Oldu

10 BİN 500 KİŞİYE HİZMET VERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sezon seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferini 29 Mayıs 2019'da yaptığını hatırlatarak, bugüne kadar 71 bin yolcunun bu benzersiz deneyimini yaşadığını belirtti. Uraloğlu, bu sezon yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verileceğini aktardı.