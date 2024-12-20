Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: İlk Tarih Belli Oldu
Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 dönemi seferleri 23 Aralık'ta başlıyor. Yolculuk, Ankara-Kars yönünde başlayacak ve 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönündeki tren seferiyle sona erecek.
Kaynak: AA
Ankara ile Kars arasında düzenlenen ve büyük ilgi gören Turistik Doğu Ekspres, 2024-2025 sezonuna 23 Aralık'ta start veriyor. Sezon boyunca toplamda 60 sefer gerçekleştirilecek olan ekspres, Ankara-Kars yönünde 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde başlayan son sefer tamamlanacak.
10 BİN 500 KİŞİYE HİZMET VERECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sezon seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferini 29 Mayıs 2019'da yaptığını hatırlatarak, bugüne kadar 71 bin yolcunun bu benzersiz deneyimini yaşadığını belirtti. Uraloğlu, bu sezon yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verileceğini aktardı.
ANKAR-KARS VE KARS-ANKARA SEFER PLANLARI
Yeni sezonda trenin Ankara-Kars tarafındaki seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde; Kars-Ankara yönündeki seferler ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Ankara'dan saat 13.45'te hareket edecek tren, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verecek. Kars'tan dönüş yolculuğu saat 21.05'te başlayacak ve İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saatlik molalarla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı sunacak.
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yolcularına Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini görme ve muhteşem anılar biriktirme fırsatı sunulduğunu belirtti. Alternatif bir tatil seçeneği olarak büyük ilgi gören bu yolculuklar, fotoğraf tutkunlarına benzersiz kareler yakalama imkanı sunarken, aynı zamanda kültürel bir yolculuk olarak dikkat çekiyor.
KARS-ERZURUM EKSPRES SEFERLERİ DE BAŞLAYACAK
Yoğun talep nedeniyle bu yıl bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspres seferleri de başlayacak. 291 yolcu kapasiteli bu tren, 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri olmak üzere toplam 24 sefer gerçekleştirecek.