Freni Boşalan Araç Kontrolden Çıktı, 2’si Ağır 4 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen otomobil bir binanın giriş duvarına çarptı. Yaşanan kaza sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Freni Boşalan Araç Kontrolden Çıktı, 2’si Ağır 4 Yaralı

Kaza, 240. Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Y. idaresindeki 06 BH 0462 plakalı Fiat marka otomobil, yokuştan indiği sırada freninin boşalması sonucu bir binanın giriş duvarına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Y., yolcular Medine Y., İlmani D. ile Huri Hanım D. yaralandı.

Freni Boşalan Araç Kontrolden Çıktı, 2’si Ağır 4 Yaralı - Resim : 1

İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Medine Y. ile Huri Hanım D'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Freni Boşalan Araç Kontrolden Çıktı, 2’si Ağır 4 Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Kocaeli
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