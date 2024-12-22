Burdur'da Çıkan Yangında 80 Adet Saman Balyası Kül Oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen yangında 80 adet balya kül oldu. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı.

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Burdur'da Çıkan Yangında 80 Adet Saman Balyası Kül Oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 80 adet büyük balya yanarak kül oldu.

Burdur'da Çıkan Yangında 80 Adet Saman Balyası Kül Oldu - Resim : 1

Burdur'un Bucak ilçesi Karapınar Köyü'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen yangında edinilen bilgilere göre, Kahveler mevkiinde bulunan bir evin samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 80 adet saman balyası kül oldu.

Kaynak: İHA

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