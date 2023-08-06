'Türbülans çipi' yalanıyla 20 milyonluk vurgun yapmıştı: '780. denemede buldum'

Çevresine kendisini fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İlgün, Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia ederek, geliştirdiği ve 'CAFA CHIP' adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen çip yaptığını öne sürmüştü.

İlgün, kendisine yatırım yapan kişilerin de yatırdıkları para üzerinden yüzde 30 kazanç sağladıklarını belirtip, insanların nasıl kazanç sağladığını gösteren hesap hareketlerini sosyal medyasından sürekli paylaştı.

20 MİLYON LİRALIK VURGUN

Kendisine gönderilen paraları paylaşarak sayıda kişinin kendisine inanmasını sağlayan Çiğdem İlgün, başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdı.

Kısa bir süre yüzde 30'luk kar paylarıyla ödemeler gerçekleştirdi ancak mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince Çiğdem İlgün’ün yalanı ortaya çıktı.

'780. DENEMEDE BULDUM' DEMİŞ

Halk TV'de yer alan habere göre İlgün'ün katıldığı bir yayında türbülans çipine ilişkin, "Türbülansı önleyen çipi 780. denemede buldum..." dediği ortaya çıktı.