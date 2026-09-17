Tünel Çıkışında Kahreden Kaza: 3 Aylık Bebeği Yaşadı, Müzik Öğretmeni Anne Kurtarılamadı

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Eğitim camiasını ve Bartın'ı yasa boğan feci bir trafik kazası meydana geldi. Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bartın’dan Amasra yönüne giden 78 BL 951 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında kontrolden çıktı. Sürücü 73 yaşındaki H.Ç.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, yol kenarında bulunan beton istinat duvarına şiddetle çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, 3 AYLIK BEBEK YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt (35) ve henüz 3 aylık olan torunu U.M.K. yaralandı. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 aylık U.M.K. bebek ise durumunun hassasiyeti nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilirken, kayınpeder H.Ç.K.’nin tedavisinin Bartın'da sürdüğü öğrenildi.

MEMLEKETİ KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada hayatını kaybeden Cansu Kocakurt'un, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde yer alan Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Kocakurt'un cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Karabük’te toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili olarak emniyet güçlerince başlatılan geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA