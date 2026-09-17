Önce Baba Sonra Oğlu Geldi: Kedileri Korkutup Mamalarını Çöpe Attılar!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, mahallelinin sokak kedileri için koyduğu mama kaplarını çöpe atıp suları yere döken baba N.S. ile oğlu E.S.’nin vicdanları sızlatan o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursa’dan sokak hayvanlarının yaşam mücadelesini zorlaştıran isyan ettiren görüntüler geldi. Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde meydana gelen olayda, N.S. ve oğlu E.S., komşularının can dostları için hazırladığı besleme noktalarını hedef aldı. Mahalle sakinlerinin sokak kedileri aç ve susuz kalmasın diye binaların önüne bıraktığı kaplar, baba ve oğul tarafından defalarca sabote edildi.

MAMALARI ÇÖPE ATTI, KEDİYİ KORKUTMAYA ÇALIŞTI

Güvenlik kameralarına yansıyan ilk olayda, baba N.S.’nin dün saat 13.30 sıralarında evinden çıktığı görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adam, karşı binanın önünde duran ve içi kedi mamasıyla dolu olan kabı alarak elindeki çöp poşetinin içine fırlatıyor. Ardından yanındaki su dolu kabı da yere döken N.S., elindeki poşetle sokakta yürümeye devam ediyor.

O esnada kaldırımda duran savunmasız bir kediyi korkutmak amacıyla elindeki çöp poşetini hayvana doğru savurduğu anlar ise mahallede büyük tepki topladı.

BABASININ BIRAKTIĞI YERDEN OĞLU DEVAM ETTİ

Sokaktaki vicdansızlık bununla da sınırlı kalmadı. Mahalle sakinlerinin kedilerin aç kalmaması için aynı binanın önüne yeniden mama kabı koyduğunu gören oğlu E.S. de akşam saatlerinde sokağı kontrol ettikten sonra yeni konulan mama kabını da yerinden alarak ileride bulunan çöp konteynerinin içine attı.

Kaynak: DHA

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Bursa Hayvana eziyet
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