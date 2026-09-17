Uzaklaştırma Kararı da Varmış... Antalya'da Eşini, Kayınvalidesi ve Kayınpederini Öldüren Zanlı Ormanda Yakalandı

Antalya'da, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi basarak eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katleden katil zanlısı Sefer Coşkun, kaçtığı ormanlık alanda jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Uzaklaştırma Kararı da Varmış... Antalya'da Eşini, Kayınvalidesi ve Kayınpederini Öldüren Zanlı Ormanda Yakalandı
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Türkiye, Antalya'dan gelen kan dondurucu bir aile katliamı haberiyle sarsıldı. Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun (38), boşanma aşamasında olduğu eşinin ve ailesinin evine giderek dehşet saçtı, eşi Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Şüphelinin kaçma ihtimali bulunan olay yerinin yakınındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sonucu Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Öte yandan Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında getirdiği ortaya çıktı. Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da kaydedildi. Sefer Coşkun'un, sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

'Boşanma Aşaması'nda Aile Katliamı! Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp Kaçtı'Boşanma Aşaması'nda Aile Katliamı! Eşini, Kayınvalidesini ve Kayınpederini Öldürüp KaçtıGüncel

Kaynak: DHA

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