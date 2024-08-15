Tunceli'de Feci Kaza: Kamyon Şarampole Yuvarlandı

Tunceli’de kamyon şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Tunceli'de Feci Kaza: Kamyon Şarampole Yuvarlandı

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 30. kilometresinde bulunan Rabat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AR 267 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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