Tunceli'de Feci Kaza: Kamyon Şarampole Yuvarlandı

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 30. kilometresinde bulunan Rabat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AR 267 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA