5 Katlı Binada Korkutan Yangın!

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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5 Katlı Binada Korkutan Yangın!

Bursa'nın, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Çekirge Devlet Hastanesi'nin üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın tüm çatısını sardı.

Yangının fark edilmesi üzerine apartman sakinleri evlerini boşaltırken polise ve itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

İtfaiye ekipleri yarım saatlik bir müdahalenin ardından yangını kontrol altına alabildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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