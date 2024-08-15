İstanbul'da Metrobüs Yangını! Seferler Aksadı

İstanbul Sefaköy'den Beylikdüzü istikametine hareket eden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

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İstanbul'da Metrobüs Yangını! Seferler Aksadı

İstanbul'da saat 16.50 sıralarında Sefaköy'den Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanını gören vatandaşlar sürücüyü uyardı.

SEFERLER AKSADI

Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: İHA

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