İstanbul'da Metrobüs Yangını! Seferler Aksadı
İstanbul Sefaköy'den Beylikdüzü istikametine hareket eden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
İstanbul'da saat 16.50 sıralarında Sefaköy'den Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanını gören vatandaşlar sürücüyü uyardı.
SEFERLER AKSADI
Yangın söndürülürken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: İHA
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