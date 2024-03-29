Tüm Yerel-Sen'den sandık çağrısı

Tüm Yerel-Sen'den vatandaşlara oy kullanma çağrısı geldi. Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son Güncelleme:
Tüm Yerel-Sen'den sandık çağrısı

Yerel seçimler için sandığa git çağrısında bulunan Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, bu seçimin önemine vurgu yaparak herkesi oy kullanmaya davet etti.

Bu yerel seçimin bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Erdağ’ın çağrısı şöyle;

"Yıllarca en büyük korkusuydu bölünmek bu milletin. Kırmızı çizgisiydi namusuydu, üstüne titrediği, söz söyletmediğiydi vatan... Sizlere kötü bir haberim var. Vatan değilse de vatandaş bölündü hem de tam ortadan ikiye bölündü. Hassasiyetlerinden inançlarından, masumiyetinden, kardeşliklerinden, akrabalarından bile bölündü. Memur, emekli kesesinden, çiftçi, emekçi alın terinden, gençler hayallerinden, geleceğinden, ekonomi her yerinden, basın kaleminden, adalet cübbesinden bölündü. Sadece tek bir cılız darbeyle paramparça olmasının, önünde duracak tek şey demokrasi. Tabiri caizse demokrasinin tek atımlık kurşunu kaldı. Oda sandık. Belki ümitsizsin, kızgın yada küskün. Ancak şunu unutmamalıyız ki bu küsemeyeceğimiz kadar tarihi bir seçim. Kim bilir belki pişman olacak, küsebilecek bir sandık bile bulamayacağız. Bu sebeple herkes oyunu kullanmalı ve sandığına sahip çıkmalı"

Son Güncelleme:
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı? Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?
Siirt'te öğrenci minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti Siirt'te öğrenci minibüsü kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Seçim yayın yasağı başladı Seçim yayın yasağı başladı
ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay
Mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da yönetim değişikliği Mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da yönetim değişikliği
Uzmanlardan kritik uyarı: Sıcak hava dalgaları daha yavaş hareket edecek Uzmanlardan kritik uyarı: Sıcak hava dalgaları daha yavaş hareket edecek
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı