Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada yaralananlardan 1’i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi,

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Ortakonacık Mahallesi'nde iki grup arasında 17 Mart’ta muhtarlık seçim süreciyle ilgili yaşanan kavgada yaralanan Hüseyin Kiraz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Kiraz ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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