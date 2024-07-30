Tuğrul Türkeş'ten MHP'ye Sert Sözler: Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar, Gangsterliği Size Türkeş Mi Öğretti?

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Parkı Davası tutuklularını görme talebiyle başlayan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Türkeş, Adalet Bakanlığı'nın talebine izin vermesi sonrası Gerçek Gündem'e yaptığı ilk açıklamanın ardından bir kez daha konuştu.

MHP'YE SERT SÖZLER

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş, ilk kez MHP'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Saymaz Türkeş'in MHP ile gerilimine yönelik "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" dediğini aktardı.

Tartışmaların hakaret boyutuna ulaşmasının sebebini soran Saymaz'a Türkeş "Bana şöyle karşılık verdi: 2015 yılında anayasal görev olan seçim hükümetine girdiğim için hukuksuz şekilde beni MHP'den ihraç ettiler. Seçim sonrası AK Partide yer alınca bununla ilgili de hakaret ettiler. Hem ihraç ettikleri ve partilerinde bulunmasını arzu etmedikleri bir şahsın başka bir partideki faaliyeti onları niye bu kadar ilgilendiriyor? Niye bu kadar rahatsız ediyor bunu anlamak mümkün değil" dedi.

'30 YILDIR SOYİSMİMDEN EKMEK YİYORLAR'

Saymaz: Acaba size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi? Alparslan Türkeş'in oğlu olmanız mı?

"Soyismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 yıldır soyismimden ekmek yiyor hepsi. Sonra da Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor. Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman. ​​​Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?"

MHP'LİLERDEN TEHDİT

Saymaz, Türkeş'in Gezi tutuklusu Kavala'yı ziyaret edeceğini belirtmesinin üzerine kendisini MHP'li olduğunu ifade eden kişiler tarafından sosyal medyadan 'Sana gümüş mermi hazırladım, seni mermi manyağı yapacağım' diye tehdit edildiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı Davası sanıklarından Osman Kavala'yı ziyaret etmek istemiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin "Talebi değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Türkeş, Bakan Tunç'un açıklamalarına tepki gösterirken "Talebimiz karşılığında Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 27 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gezi Parkı Davası' tutuklu sanıklarından Osman Kavala ile yapacağı görüşme için Adalet Bakanlığı'ndan izin alındığını belirtmişti.

Türkeş, Adalet Bakanlığı'nın izni sonrası ilk açıklamasını Gerçek Gündem'e yapmıştı. Türkeş, en kısa zamanda ziyaretleri gerçekleştireceğini söylemişti. Türkeş, ziyarette ne konuşulacağına ilişkin, “Tanışacağız. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Önce tanışacağız” demişti.