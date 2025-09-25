TSK'da 'Su' Krizine MSB'den İlk Açıklama... Köylü Çocuklara Su Veren Askerlere Soruşturma Açıldı mı?

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında görevli askerlere köylü çocuklara su vermeleri sonrası soruşturma başlatılmıştı. Askerler ceza almamış fakat karakol deposundan sorumlu astsubay, güvenlik zaafiyeti gerekçesiyle “emre itaatsizlik”ten cezalandırılmıştı. MSB, söz konusu soruşturmaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. İşte tüm detaylar...

Son Güncelleme:
TSK'da 'Su' Krizine MSB'den İlk Açıklama... Köylü Çocuklara Su Veren Askerlere Soruşturma Açıldı mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında görevli askerlerin, köylü çocuklara su vermesi nedeniyle başlatılan soruşturmada su dağıtan uzman çavuşlar cezalandırılmadı. Ancak karakol deposundan sorumlu astsubay, güvenlik zaafiyeti gerekçesiyle “emre itaatsizlik”ten aylıktan kesme cezası aldı; hakkında ayrıca “soruşturma izni” verildi. Astsubayın avukatları, cezayı mahkemeye taşıdı.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Gündem olan bu olay sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) ilk açıklama geldi. MSB, yaptığı açıklamada soruşturma açıldığını doğruladı fakat bu soruşturmanın çocuklara su verilmesi nedeniyle olmadığının altını çizdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir."

NE OLMUŞTU?

10 Haziran’da Hatay Altınözü’nün Karbeyaz Hudut Karakolu’nda yakıt ikmali yapan askerler, Yolağzı köyünde sıcaktan bunalan 6-7 çocuğa pet şişe su dağıtmıştı. Olayı fark eden bölük komutanı tutanak tutturmuştu. 19 Haziran’daki disiplin soruşturmasında, insani nedenlerle su veren uzman çavuşlar ceza almamıştı ancak karakol astsubayı, depo anahtarlarını erlere bırakıp denetimi ihmal ettiği gerekçesiyle “emre itaatsizlik” suçundan aylıktan kesme cezası almıştı. 14 Ağustos’ta başlatılan ön inceleme sonrası astsubay, “zimmet suçuna ortam sağlama” iddiasıyla savcılığa sevk edilmişti. Astsubayın avukatları, 5 Eylül’de Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etmişti. Suların zimmetli malzeme olmadığı, TSK’da çocuklara yardımın gelenek olduğu belirtilerek cezanın “insanilikten uzak” olduğu belirtilmişti.

TSK'da 'Su' Krizi... Sınırda Görevli Askerlere 'Köylü Çocuklara Neden Su Verdiniz?' SoruşturmasıTSK'da 'Su' Krizi... Sınırda Görevli Askerlere 'Köylü Çocuklara Neden Su Verdiniz?' SoruşturmasıGüncel

Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum: Mağaralar Betonla KapatılıyorTerör Örgütü PKK'nın Silah Bırakma Sürecinde Son Durum: Mağaralar Betonla KapatılıyorGündem

TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık YarattıTSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık YarattıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
MSB TSK
Son Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu
İsrail’in Katliam Planına Sert Duvar! Hamaslı Komutan Talimatı Verdi İsrail’in Katliam Planına Sert Duvar! Hamaslı Komutan Talimatı Verdi
Galatasaray’ı Kara Rüzgarlar Bastı! Victor Osimhen Neden Oynamıyor? Flaş İddia… Osimhen Hakkında Flaş İddia
Erzurum'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Erzurum'da Deprem! AFAD ve Kandilli'den İlk Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı