TSK'da 'Su' Krizine MSB'den İlk Açıklama... Köylü Çocuklara Su Veren Askerlere Soruşturma Açıldı mı?

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında görevli askerlerin, köylü çocuklara su vermesi nedeniyle başlatılan soruşturmada su dağıtan uzman çavuşlar cezalandırılmadı. Ancak karakol deposundan sorumlu astsubay, güvenlik zaafiyeti gerekçesiyle “emre itaatsizlik”ten aylıktan kesme cezası aldı; hakkında ayrıca “soruşturma izni” verildi. Astsubayın avukatları, cezayı mahkemeye taşıdı.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Gündem olan bu olay sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) ilk açıklama geldi. MSB, yaptığı açıklamada soruşturma açıldığını doğruladı fakat bu soruşturmanın çocuklara su verilmesi nedeniyle olmadığının altını çizdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir."

NE OLMUŞTU?

10 Haziran’da Hatay Altınözü’nün Karbeyaz Hudut Karakolu’nda yakıt ikmali yapan askerler, Yolağzı köyünde sıcaktan bunalan 6-7 çocuğa pet şişe su dağıtmıştı. Olayı fark eden bölük komutanı tutanak tutturmuştu. 19 Haziran’daki disiplin soruşturmasında, insani nedenlerle su veren uzman çavuşlar ceza almamıştı ancak karakol astsubayı, depo anahtarlarını erlere bırakıp denetimi ihmal ettiği gerekçesiyle “emre itaatsizlik” suçundan aylıktan kesme cezası almıştı. 14 Ağustos’ta başlatılan ön inceleme sonrası astsubay, “zimmet suçuna ortam sağlama” iddiasıyla savcılığa sevk edilmişti. Astsubayın avukatları, 5 Eylül’de Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etmişti. Suların zimmetli malzeme olmadığı, TSK’da çocuklara yardımın gelenek olduğu belirtilerek cezanın “insanilikten uzak” olduğu belirtilmişti.

Kaynak: DHA