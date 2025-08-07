TRT’ye Vize Şoku! İrlanda’dan Ret Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu kapsamında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamlarken, maç öncesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan programda, deneyimli spiker Levent Özçelik önemli bir bilgiyi paylaştı. Özçelik, TRT'nin karşılaşmayı sahadan takip etmek amacıyla muhabir görevlendirmek istediğini ancak bu planın vize engeline takıldığını açıkladı.

CANLI YAYINDA DUYURULDU

Program sırasında konuyla ilgili açıklamada bulunan Özçelik, "Rakip belli olduktan sonra İrlanda'ya muhabir gönderme konusunda taleplerimiz oldu. Ama Ada'ya vize alma konusunda bir sıkıntı var. O nedenle, oraya muhabir gönderemedik. Oradaki sıcak gelişmeleri tam olarak alamıyoruz ama basın toplantısını Anadolu Ajansı veya Beşiktaş Youtube kanalı üzerinden yayınlayacağız ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Avrupa arenasındaki bu önemli karşılaşması, TRT Spor muhabirinin sahada olamaması nedeniyle Türkiye’den takip edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi