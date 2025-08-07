Resmen Açıklandı: Beşiktaş, Ndidi Transferi İçin Masada

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Championship takımlarından Leicester City'de forma giyen Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi için resmi girişimlere başladığını duyurdu.

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Resmen Açıklandı: Beşiktaş, Ndidi Transferi İçin Masada
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Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) da yayımlanan bilgilendirmede, "Profesyonel futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Leicester City Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Nijerya doğumlu defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon Premier Lig’e veda eden Leicester City adına 30 resmi müsabakada forma giydi.

Futbol kariyerine Nijerya’da başlayan Ndidi, 2015 yılında Belçika ekibi Genk'e transfer olarak Avrupa sahnesine adım attı. Ocak 2017'de ise 17 milyon 600 bin avroluk transfer bedeliyle Leicester City’ye katıldı. Premier Lig’de toplamda 220 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, bu maçlarda 7 gol attı. Ayrıca Nijerya Milli Takımı formasını 65 kez giydi.

Wilfred Onyinye Ndidi'nin yarın sabah saatlerinde İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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