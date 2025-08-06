Alman Ekibi İsrailli Futbolcunun Transferinden Vazgeçti

Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf İsrailli Shon Weissman'ı Gazze karşıtı paylaşımları nedeniyle transfer etmekten vazgeçti.

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Alman Ekibi İsrailli Futbolcunun Transferinden Vazgeçti
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Almanya'nın Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcu Shon Weissman’ı transfer etmekten vazgeçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Shon Weissman'ı çok yakından inceledik, ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, transferin iptal edilmesi kararı hakkında, "Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, İsrail Milli Takımı forveti Shon Weissman'ı transfer etmeyeceğini, transfer kararı haberinin duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftarların tepkisi üzerine duyurdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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