Galatasaray'da İmzalar Atıldı
Galatasaray, kaleci Günay Güvenç ile 2028 yılına kadar sözleşme yeniledi. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
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Süper Lig ekibi Galatasaray, dış transfer çalışmalarını sürdürürken iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekip yabancı kaleci arayışlarını sürdürürken, 34 yaşındaki Günay Güvenç ile de sözleşme tazelendi.
Gazeteci Ertan Süzgün, anlaşmanın 2028 yılına kadar olduğunu duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi