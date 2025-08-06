Galatasaray'da İmzalar Atıldı

Galatasaray, kaleci Günay Güvenç ile 2028 yılına kadar sözleşme yeniledi. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Galatasaray'da İmzalar Atıldı
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Süper Lig ekibi Galatasaray, dış transfer çalışmalarını sürdürürken iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip yabancı kaleci arayışlarını sürdürürken, 34 yaşındaki Günay Güvenç ile de sözleşme tazelendi.

Gazeteci Ertan Süzgün, anlaşmanın 2028 yılına kadar olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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