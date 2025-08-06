Beşiktaş O İsmi Kadrodan Çıkarttı

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UEFA Konferans Ligi'in 3. turunda St. Patrick ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kritik bir gelişme yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Felix Uduokhai'nin solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi