Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 60 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı: Hayırlı Uğurlu Olsun

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Süper Lig devi Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Kara Kartal, ve Premier Lig'den, Championship'e düşen Leicester City'de yıldız oyuncu Wilfred Ndidi ile resmi anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ 60 MİLYON EUROLUK YILDIZLA ANLAŞMAYA VARDI! İSTANBUL’A GELİYOR…

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu istediği gibi geçiremeyen ve yeni sezonda Championship'te yer alacak olan Leicester City'de yıldız oyuncu Wilfred Ndidi takımdan ayrılma kararı aldı. Adı Süper Lig devleri ile anılan yıldız oyuncu kararını verdi.

Ünlü spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı habere göre Beşiktaş, Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı. Sabuncuoğlu paylaşımında “Beşiktaş, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile Leicester City arasındaki anlaşma tamamlandı. Ndidi sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.” İfadelerini kullandı.

WILFRED NDIDI KİMDİR? BEŞİKTAŞ’A ANLAŞMAYA VARDI MI?

Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi olan başarılı futbolcu, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya’nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

Futbola genç yaşta başlayan Ndidi, profesyonel kariyerine Belçika Ligi ekiplerinden Genk’te adım attı. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç yetenek, 2017 yılında Premier Lig ekibi Leicester City’ye transfer oldu.

Wilfred Ndidi, Leicester City formasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Orta sahada defansif görevleri üstlenen ve rakip ataklarını kesmedeki başarısıyla tanınan Ndidi, özellikle top kapma ve pas arası istatistiklerinde ligin en iyileri arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig tecrübesi, onun hem fiziksel gücünü hem de taktiksel zekâsını geliştirmesinde büyük rol oynadı.

Nijerya Milli Takımı formasını da uzun süredir başarıyla terleten Ndidi, Afrika Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda ülkesini temsil etti.

Kaynak: Haber Merkezi