Süper Lig Hakemi Testi Geçemeyince Cezası Kesildi! Kariyeri Bitebilir...

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Süper Lig hakeminin kariyeri bitiyor! Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, deneyimli hakem Halil Umut Meler için gündeme bomba gibi düşen flaş bir açıklamada bulundu. Gündoğdu, açıklamasında ilk koşu testini tamamlayamayan 39 yaşındaki Meler'in tekrar teste gireceğini belirtti. Tecrübeli hakem, tekrar gireceği fiziksel yeterlilik testini de geçememesi durumunda yeni sezonda maç yönetemeyecek.

TESTLERİ GEÇEMEDİ OLANLAR OLDU

Ekol TV yayınına katılan Ferhat Gündoğdu, "Geçtiğimiz hafta gerçekleşen teste, Halil Umut Meler 36'ncı turda bıraktı, koşamadı. Perşembe günü tekrar koşu hakkı var, takip ediyoruz. O gün koşuyu yapacak ve görevine devam edecek. Koşamazsa, görevine devam edemeyecek" diyerek kötü haberi verdi.

KÖTÜ HABERİ VERDİ: KARİYERİ BİTEBİLİR!

Sözcü'de yer alan habere göre; sprint etabı ve orta mesafe koşusundan oluşan FIFA yeterlilik testini bütün hakemlerin yılda bir kere tamamlaması gerekiyor. Hakemler, sprint etabında 40 metreyi 6 kez koşmak ve her birini 6 saniyede tamamlamak zorunda. Her tekrardan sonra 60 saniye dinlenme süresi olan hakemler, testi başarılı tamamladığı taktirde ikinci etaba geçebiliyor.

Hakemlerin, ikinci etapta 40 kere 75 metre koşmaları gerekiyor. Hakemler için koşu süresi 15 saniye, dinlenme süresi 18 saniye. Sprint testini geçen Halil Umut Meler'in, orta mesafe koşusunda başarısız olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi